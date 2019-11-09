Psikiyatri birimlerinde hemşirelik hizmetleri sertifikalı eğitim programı tamamlandı

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde 23 Eylül-6 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı' düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde sertifika töreni gerçekleştirildi. Hastanede 23 Eylül-6 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen bakanlık onaylı 'Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı' düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi. Düzenlenen sertifika törenine, Manisa İL Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Leyla Arıcı, Personel Hizmetleri Başkanı Ebru Taşık, Halk Sağlığı Başkanı Uzm. Dr. Levent Dinçer, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cengiz Cengisiz ile hastane idaresi ve personeli katıldı. Yapılan konuşmalar ile sertifikaların tesliminin ardından tören müzik dinletisi ile sona erdi.