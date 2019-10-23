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PTT personeli, Vali Deniz'i ziyaret etti

PTT teşkilatının kuruluşunun 179.

yılı kutlama programı kapsamında PTT Başmüdürü Bilal Özlü ve personeli Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti.


Ziyarette, 1840 yılında Osmanlı döneminde halkın posta ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kurulan teşkilatın 179 yıldır milletimize hızlı, güvenli ve zamanında hizmet sunmak için çalıştığını belirten Vali Deniz, "Gelişen ve değişen teknolojiye uyum sağlayarak kendisini yenileyen PTT teşkilatı artık sadece haberleşmeyi sağlayan bir kurum değil. Vatandaşlarımız, PTT şubelerinden para yatırma, para çekme, kargo gibi birçok farklı hizmet alabiliyor. PTT teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.


Ziyarette PTT Başmüdürü Bilal Özlü, günün anısına Vali Ahmet Deniz'e Zafer Bayramı ve geleneksel Türk sanatlarına ilişkin pul koleksiyonu kataloğu hediye etti.

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