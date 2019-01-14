Rahim ağzı kanserinde erken teşhisin önemini anlattılar

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından "Rahim Ağzı Kanseri (Serviks) Farkındalık Ayı" dolayısıyla Kula Devlet Hastanesinde kurulan stant ile vatandaşlara broşür dağıtarak, bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kula Devlet Hastanesinde, "Rahim Ağzı Kanseri (Serviks) Farkındalık Ayı" kapsamında stant kuruldu. Stantta rahim ağzı kanserinin dünya genelinde 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen 2. kanser türü olduğu belirtilerek, erken evrede tespit edilebilmesi ve tespit edilebildiği zaman da tedavi edilebilir bir sağlık sorunu olduğu vurgulandı. Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, rahim ağzı kanserinin nedeni tamamen aydınlatılmış bir kanser olup önlenebilir bir hastalık olduğunu dikkat çekti. Rahim ağzı kanseri için risk oluşturan faktörlerden de bahseden Dr. Kaçar “Human Papilloma Virus (HPV) enfeksiyonu, erken yaşta (16 yaştan önce) cinsel ilişki, çok eşlilik, sigara içme, sağlıksız beslenme çok sayıda doğum yapma, sosyoekonomik düzeyin düşük olması ve 5 yıldan daha uzun süre doğum kontrol hapı kullanımı rahim ağzı kanseri riskini artırır. Rahim ağzı kanseri belirtileri ise HPV enfeksiyonlarının çoğunluğu kendiliğinden düzelir ve belirtilere veya hastalığa neden olmaz. Bununla birlikte, belirli HPV tipleri ile devam eden enfeksiyon, kanser öncesi lezyonlara neden olabilir. Bu lezyonların bir kısmı rahim ağzı kanserine ilerler, ancak bu ilerleme genellikle uzun yıllar alır. Rahim ağzı kanserinin belirtileri, ancak kanser ileri bir aşamaya geldiğinde ortaya çıkma eğilimindedir. Bu sebeplerden rahim ağzı kanserinde düzenli tarama yaptırmak çok önemlidir” dedi.

Rahim ağzı kanserinde görülebilecek belirtiler konusunda da bilgiler veren Dr. Kaçar, “Düzensiz adet görmek, adet dönemleri arasında veya cinsel ilişki sonrası kanama olması, cinsel ilişki sırasında ağrı, sırt, bacak veya kadın cinsel organlarının olduğu bölgede ağrı, kötü kokulu vajinal akıntı, idrar yaparken ağrı ve tek bacakta şişlik görüldüğünde, rahim ağzı kanseri belirtileri olabilir” ifadelerini kullandı.

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli, kanser taramaları için vatandaşları KETEM ve aile hekimlerine başvurmaya davet etti.