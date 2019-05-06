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Rahmanlar Mahallesinde üreticiyi sevindirecek çalışma

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve üreticilerin gelirlerinin artması için yatırımlarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan içme suyu göleti yapımı çalışmalarına Selendi ilçesinde devam ediyor.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, üreticilerin faydasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçelerde sürdürülen çalışmalar ile üreticilerin yanında yer alan ve gelirlerinin artmasına yönelik yatırımlarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekonominin canlanması adına yaptığı çalışmaları üreticilerin hizmetine sunuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Selendi ilçesi Rahmanlar Mahallesi'ne 2 adet hayvan içme suyu göleti yaparak üreticilerin hizmetine sundu. Rahmanlar Mahallesi Muhtarı ve mahalle sakinleri, mahallelerinde yapılan çalışmalardan çok memnun olduğunu belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve tüm ekibine teşekkürlerini iletti. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 17 ilçede sürdürülen çalışmaların aynı hızla devam edeceğini belirterek, üreticilerin yararına olacak çalışmaların teknik ekipler tarafından yürütülmeye devam edeceğini söyledi.

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