Ramazan Bayramı öncesi Kula'da denetimler artırıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde korona virüs pandemisiyle mücadelede uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sonuna yaklaşılırken, Ramazan Bayramı öncesinde de denetimler artırıldı. Kurum amirlerinin bizzat sahada olduğu denetimlerde, bayram öncesinde yoğunluk oluşabilecek banka önleri, ATM'ler ve PTT binası önlerinde uygulama noktaları oluşturuldu. Kaymakam Kemal Duru da, beraberindeki kurum amirleri ile birlikte sık sık sahaya çıkıp denetimlere eşlik etti.

Kula'da tam kapanma döneminin sonuna yaklaşılırken, Ramazan Bayramı dolayısıyla denetimler ve uygulamalar da sıklaştırıldı. Vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde uygulama noktası oluşturan kolluk kuvvetleri, denetimlerin sayısını artırarak da, tedbir kurallarını kapsamında sıkı denetim yapıyor.

Kolluk kuvvetlerinin yanı sıra, Kaymakam Kemal Duru önderliğindeki kurum amirleri de, bizzat sahaya çıkıp denetimlere eşlik ediyor. Ramazan Bayramı'na az bir süre kala ilçede oluşabilecek yoğunluklara karşı alınan önlemleri sahada inceleyen Kaymakam Kemal Duru, yaptığı denetimlerde de vatandaşları sık sık uyardı. Muafiyeti olmayan vatandaşların dışarı çıkmaması konusunda emniyet güçlerince aralıksız olarak anons da yapılırken, tedbir kurallarını ihlal ettiği tespit edilen vatandaşlara da idari yaptırım uygulanıyor.