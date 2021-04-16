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Ramazan'ın ilk cumasında Akhisar Belediyesi cami cemaatini unutmadı

Akhisar Belediyesi, Ramazan ayının ilk cuma günü camilerde ibadet eden vatandaşlara içerisinde seccade, tespih ve Yasin kitabından oluşan Ramazan seti dağıttı.


Ramazan ayı için kentte bulunan tüm camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Akhisar Belediyesi, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları ile kentte Cuma namazı kılınan camilerin çıkışında cemaate içerisince seccade, tespih ve Yasin kitabından oluşan Ramazan seti hediye etti.


Zeki Kahya isimli vatandaş, Ramazan ayında böyle bir hediye aldığı için oldukça mutlu olduğunu belirterek, "Başkanımızı tebrik ediyorum. Makamının hakkını veriyor. Emin olun çok mutlu oldum. İlk defa böyle bir etkinlik görüyorum, emeği geçen kardeşlerime ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum, helal olsun” ifadelerini kullandı.

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