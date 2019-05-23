Ramazan'ın ruhu Çağlak Festivalinde yaşatılıyor

On bir ayın sultanı Ramazan ayının ruhu Manisa'nın Akhisar ilçesinde bu yıl 560.'sı düzenlenen Çağlık Festivalinde gerçekleştirilen etkinliklerle yaşatılıyor.

Türkiye'nin en eski 2'nci festivali olan ve bu yıl 560.'sı kutlanan Çağlak Festivali için Gölet alanında oluşturulan festival sokağındaki stantlara vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Akhisar halkının Ramazan ayını doyasıya yaşaması ve eski Ramazanlara olan özlemlerini giderebilmeleri için Akhisar Belediyesi tarafından oluşturulan festival sokağını ziyaret eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, eşi Özge Dutlulu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Stant açan esnaf, kazançlarının çok iyi olduğunu belirtirken, vatandaşlar da Ramazan ayında çeşit çeşit stantları gezerek alışveriş yapabildiklerini ve keyifli vakit geçirebildiklerini dile getirdi. 560. Çağlak Festivalinin Ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle, eski Ramazan aylarına duyulan özlemin festival sokağında yeniden canlandığına değinen Başkan Dutlulu, “Çağlak Festivali kapsamında esnaflarımızın Gölet alanında açtıkları stantları gezerek hayırlı işler ve bol kazançlar dileğinde bulunduk. Eski Ramazan ruhunun yeniden canlandığını ve vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirdiğini görmek bizleri mutlu etti. Esnafımız da vatandaşımız da mutlu. Tüm halkımıza mutlu, huzurlu, bereketli ve hayırlı ramazanlar dilerim” dedi.

Vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bazı stantlardan da alışveriş yaptı.