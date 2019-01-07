Razlıspor sezon hazırlıklarına başladı

Amatör Ligi ekiplerinden Salihli Razlıspor gerçekleştirdiği ilk antrenmanla yeni sezona 'merhaba' dedi.

Geçen yıl kurulan ve ilk sezonunda oynadığı karşılaşmalarda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Razlıspor, 2018-2019 Sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği ilk antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Raşit Tok idaresinde İsmail Doğan Erdinç Stadı'nda yeni sezona hazırlanan mavi-siyahlı ekibin ilk idmanını Kulüp Yönetim Kurulu üyeleri de izleyerek oyunculara tatlı ikramında bulundu. Isınma koşusu ile başlayan antrenmanda neşeli görüntüler sergileyen Razlısporlu futbolcular, hırslı ve istekli görüntüleriyle dikkat çekti.

Salihli Razlıspor Kulüp Yöneticilerinden Ahmet Songelen, geçen yıl ilk kez mücadele ettikleri lig de tecrübe kazandıklarını belirterek, "Raşit Tok hocamızla yola devam kararımızın ardından yeni sezon için çalışmalarımızı yönetim olarak sürdürüyoruz. Yeni sezondan umutluyuz. İnşallah sezonu en güzel şekilde kapatırız. Takımımızdan beklentimiz yüksek. Hocamıza, futbolcularımıza güveniyoruz. Yönetim olarak takımı daha güzel yerlere getireceğimize inanıyorum" dedi.

Teknik Direktör Raşit Tok ise "Yeni sezonun ilk idmanını gerçekleştirdik. İnşallah sakatlıksız, kazasız, belasız güzel bir sezon geçiririz. İlk etapta kondisyon ve dayanıklılık üzerine çalışacağız. İkinci etapta ise ağırlıklı olarak taktik ve oyun planı üzerine yoğunlaşarak hazırlık maçları yapacağız" diye konuştu.