Razlıspor'da ikinci muhtar başkan dönemi

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2017'de kurulan ve iki sezondur Manisa 2.Amatör Ligi'nde mücadele eden Razlıspor'da muhtar olan kulüp başkanı görevi yine başka bir mahallenin muhtarına devretti.

Kulüp başkanlığını Salihli Özyurt Mahallesi Muhtarı Ali Sarıkayalı'nın yaptığı Razlıspor'da yapılan kongre ile yönetim değişikliğine gidildi. Razlıspor'un yeni başkanı Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Seyfettin Toker oldu. Görevi devreden Ali Sarıkayalı, Razlıspor Kulübü olarak kendi içlerinde görev değişikliği kararı aldıklarını söyledi. Sarıkayalı, “Yönetim kurulumuzun onayı ile istifa ederek görevi Yeşilyurt Mahalle muhtarımız Seyfettin Toker kardeşime devrediyorum. Yeni yönetim kurulunda yer alarak kulüp başkanımız Toker'in yönetimine destek olup Razlıspor'a hizmet etmeye devam edeceğim. Razlıspor'un yeni başkanı Seyfettin Toker'dir. Diğer görevler de aynı şekilde devam etmektedir. Yeni yönetim kulübümüze hayırlı olsun” dedi.

Yeni Başkan Seyfettin Toker ise kendisini başkanlığa uygun gören üyelere teşekkür ederek, “Yine hep beraber olduğumuz için hiç sıkıntı yaşanmayacak. Yönetim kurulundaki herkesin kendisini başkan gibi hissetmesi gerekiyor. Bize verilen destekle Razlısporumuzu daha iyi yerlere getirmeye gayret edeceğiz. Biz Razlılıyız. Razlı'yı sevdiğimiz için bu yola hep birlikte çıkıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın.” ifadelerini kullandı.