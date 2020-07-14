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Recep Doğrusöz, Manisa BBSK'ya katıldı

Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz sezon TBL takımlarından Petkimspor forması giyen Recep Doğrusöz ile anlaştı.

Doğrusöz, 2020-2021 sezonunda Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarısı için ter dökecek.


Manisa Büyükşehir Belediyespor, TBL'nin önemli şutör guardlarından Recep Doğrusöz ile anlaştı. 1.92 boyundaki oyuncu; daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Büyükçekmece, Acıbadem, Türk Telekom, Bursaspor ve Petkimspor formalarını giymişti. Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında mevcut haliyle tescil edilen 2019-2020 sezonunda Petkim Spor ile 30 maça çıkan Doğrusöz, 24.57 dakika, 9.83 sayı, 2.87 asist, 2.33 ribaund istatistikleri ile ligi tamamlamıştı.

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