Recep Varlıakman ölümün 4. yılında mezarı başında anıldı

yılında Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahalle Mezarlığındaki kabri başında anıldı.

Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı ve Kamu Sen İl Temsilciliği görevini yürütürken geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Recep Varlıakman, ölümünün 4. yılında Mütevelli Mahalle kabristanlığındaki mezarı başında anıldı. Anma programına Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı ve Kamu Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa Atalay, şube yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Genç, MHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Fehmi Türemiş, Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, Türk Büro Sen Şube Başkanı Bekir Dağıstan, Türk Tarım Orman Sen Başkanı Ali Tekin, Şehzadeler, Saruhanlı, Akhisar, Turgutlu Türk Eğitim Sen ilçe yönetimleri ile sendika üyeleri ve sevenleri katıldı.

“Memur sendikacılığında akla gelen ilk isimdi”

Anma etkinliğinde konuşan Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay, Kadir Recep Varlıakman'ın Manisa'da memur sendikacılığı dendiğinde ilk akla gelen isim olduğunu, duruşuyla, mücadelesiyle herkesin takdirini kazanmış bir isim olduğunu belirterek, bir kez daha rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Uzun bir dönem Kamu Sen Manisa İl Temsilciliği ve Türk Sağlık Sen Şube Başkanlığı görevinde bulunan ve Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Genç is, Varlıakman'la 20 yıl birlikte omuz omuza çalıştıklarını anlatarak, çalışanların hakkını korumak için mücadele ettiklerini, Manisa'da memur sendikacılığı konusunda her türlü şart ve zorluklara rağmen yılmadan mücadele ettiklerini söyledi. Kendisini bir kardeş gibi gördüğünü vefatıyla duyduğu üzüntüyü hala yaşamaya devam ettiğini belirten Genç, her yıl anma programlarına katılmaya devam edeceğini dile getirdi.

Anma etkinliği okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından sona erdi.