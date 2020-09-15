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Reformer ile form tutacaklar

Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde yer alan spor salonunda reformer ekipmanı hizmete girdi.

Kadınlar, haftanın 6 günü hizmet veren merkezde reformer ile form tutacak.


Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde bulunan spor salonu açıldı. Haftanın 6 günü saat 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet veren salonda bulunan reformer ekipmanı ile kadınlar form tutuyor. Reformer ekipmanının kasların kuvvetlenmesine olanak sağladığını dile getiren Antrenör Damla Delibaşlar, ekipmanın daha sağlıklı bir şekilde spor yapmaya imkan sunduğunu belirtti. Delibaşlar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Reformer kasların kuvvetlenmesi, bölgesel sıkılaşma, kadınlardaki postür bozukluğunun giderilmesi gibi avantajlar sunuyor. Spora yeni başlayan hanımlarda da kas gelişimini dirence karşı uygulayarak geliştiriyoruz. Kasın daha esnek ve daha kuvvetli olarak ilerleme sağlaması için de reformer ile başlangıç sağlayabiliyoruz. Bu ekipman yaylardaki direnci kendi vücut ağırlığı ile karşı koyarak yapıyor. O yüzden vücuda herhangi bir ağırlık ve basınç uygulamadan sağlıklı bir şekilde daha kuvvetli bir antreman seviyesi oluşturabiliyoruz. Hanımları Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde yer alan spor salonumuza davet ediyoruz. Kursiyerlerimiz, birebir eğitimler ile 50 dakikalık seanslar halinde haftada üç gün kendi antrenman programlarına uygun bir şekilde daha sağlıklı bir altyapı oluşturarak ilerleyecekler” diye konuştu.


Belediyeden yapılan açıklamada kayıtların devam ettiği, kurslara başvuru ve detaylı bilgi için 444 62 09 numaralı çağrı merkezinin aranabileceği bildirildi.

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