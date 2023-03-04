Rehber öğretmenler deprem bölgesinde

Manisa'nın Turgutlu ilçesi görev yapan rehber öğretmenler, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin yaşandığı Hatay'da gönüllü olarak göreve başladı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde görev yapan rehber öğretmenler, deprem felaketinin yaşandığı Hatay'da gönüllü olarak göreve başladı.

Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli 4 rehber öğretmeni, psikolojik destek ekibi olarak Hatay'ın Yayladağ ilçesinde gönüllü olarak deprem mağduru öğrencilerle bir araya gelip çalışma yapmaya başladılar.

Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, “Gönüllü öğretmenlerimiz Şehit Suat Akıncı Kız AİHL'nden Fadik Tire Uz, Hasan Ferdi Turgutlu Ortaokulu'ndan Gözde Yılmaz, Cahit Gönlübol MTAL'nden Ersin Özgür Bulut ve Cumhuriyet İlkokulu'ndan Kenan Kılıçarslan deprem bölgesindeki öğrencilerimize psikolojik destek vermek üzere bölgede çalışmalarına başladı. Kendilerine bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hem bölgede, hem de ilçemizdeki deprem mağduru vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize yönelik çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.