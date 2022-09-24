Rekortmen vali yardımcısı onlarca kişinin hayatını kurtardı

Bugüne kadar resmi olarak 81, kayıtlara geçmeyen ise 20 olmak üzere toplam 101 ünite 'tam kan' bağışıyla Manisa birincisi olan Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, bugüne kadar onlarca kişinin hayatını kurtardı.

'Tam kan' bağışında Manisa'da en fazla kan bağışı yaparak birinci sırada yer alan Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, emekliliğe hazırlanıyor. Manisa'ya veda etmeden önce soluğu Türk Kızılay Manisa Şubesi'nde alan Sandıkçı, hem Manisa'da son defa kan bağışında bulundu hem de vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti. Vali Yardımcısı Sandıkçı'nın örnek bir donör olduğunu söyleyen Türk Kızılay Manisa Şubesi Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, “Valimiz örnek donörlerden biridir. Şu anda kayıtlı 81 bağışı var. 2005 yılından önce kayıtlarımız tam geçmiyordu. 2005'ten sonra Sağlık Bakanlığının bize kan alma hizmetlerini devrettikten sonra artık bunlar kayıt altına alınmaya başladı. Valimiz emeklilik yaşına gelmiş ama halen daha sağlığı yerinde. Bunun en önemli sebeplerinden biri de hayatının düzenli olması ve kan bağışını düzenli vermesidir. Çünkü kan vermenin vücuda faydaları olduğu gibi sosyal sorumluluk olarak da 3 kişiye hayat veriyor” dedi.

“Türkiye'nin kan ihtiyacı 3 milyonun üzerindedir”

Türkiye'nin 3 milyon tam kan bağışına ihtiyaç duyduğunu söyleyen Türk Kızılay Manisa Şubesi Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, “Türkiye'nin kan ihtiyacı 3 milyonun üzerindedir. Bunun yüzde 92'sini Türk Kızılay karşılıyor. Kan acil değil devamlı bir ihtiyaçtır. Bir olay olur kan ihtiyacı artar. Manisa'nın kan ihtiyacını Manisa Kan Bağış Merkezi olarak karşılıyoruz. Bizim hedefimiz 71 bin 100'dür. Korona virüs salgını döneminde bu ne yazık ki azaldı. Dolayısıyla pandemi döneminde eksiğimiz oldu. Ancak Manisa hastanelerinin kan ihtiyacını karşılamakta yeterliyiz. Ancak sadece biz kendimizi değil bölgemizi düşüneceğiz. Bölgemiz Türkiye'yi düşünecek. Biz İzmir bölgemize de destek veriyoruz. Bizim kan alma oranımız Türkiye genelinin üzerinde. Kadınlarda kan bağışı oranımız özel projelerimizle yüzde 30'lara kadar çıktı. Dolayısıyla Manisa Kan Bağış Merkezi görevini layıkıyla yerine getiriyor. Hiçbir zaman yeterli demeyiz. Çünkü sadece kendimizi Manisa'yı değil, Ege Bölgesini düşüneceğiz, Ege Bölgesi de Türkiye'yi düşünecek” dedi.

Resmi olarak 81, kayıtlara geçmeyen ise 20 olmak üzere toplam 101 ünite 'tam kan' bağışı yapan Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, “Manisa, Türkiye geneline göre iyi durumda. Ama Türkiye genelinde biz yeteri kadar kan bağışı konusunda sorumluluk içerisinde davranmıyoruz. Biz buna dikkat çekmek için ısrarla kan vermeye devam ediyoruz. İnsanlar bizi örnek alsın, ihtiyaç duyduklarında kan bulabilsin diye teşvik ediyoruz. Kan verdiğinizde hem bir sosyal sorumluluk duygusu oluşuyor. İnsanlara yardım ve hizmet etmiş oluyoruz. Hem de kendimize de faydası var. Vücut kendini kan verdiğinde yeniliyor. Dolayısıyla sağlık yönünden de çok faydası var. Ben kendimi kan verdikçe iyi hissediyorum. Emekli olunca Manisa'dan da ayrılacağız. Memleketimize gideceğiz. Orada da sağlığımız el verdiği sürece Kızılayımız aldığı sürece kan vermeye de devam edeceğiz. Kayda geçen 81 kan bağışım gençliğimde de kayda geçmeyen 20 kan bağışında bulunmuşluğum var” diye konuştu.