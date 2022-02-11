Rektör Ataç EGEKAF 22' Toplantısına katıldı

Toplantıya, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç da katıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ın katıldığı Ege Bölgesi Kariyer Fuarı (EGEKAF) Tanıtım Toplantısı, Ege Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi Yeni Senato Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, EGEKAF'ta yer alacak 20 üniversitenin rektörleri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, “Ege Üniversitesi ev sahipliğinde, paydaş üniversitelerin kariyer merkezlerinin desteği ile 500'e yakın şirket ve 100 bin öğrenci ile fuarımızı gerçekleştirmek istiyoruz. Bu sayılara ulaştığımızda organizasyonumuz, dünyanın en büyük kariyer fuarlarından biri haline gelecek” ifadelerine yer verdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinin paydaş üniversiteler arasında yer aldığı EGEKAF'22, 21-22 Mart 2022 tarihlerinde, İzmir Fuar Alanında "Yetenek Her Yerde" teması ile kapılarını gençlere açacak.