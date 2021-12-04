Rektör Ataç engelli çalışanlarıyla bir araya geldi

Dr. Ahmet Ataç, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Dumanlıdağ Restoranda düzenlenen kahvaltı programında engelli çalışanlarla bir araya geldi.

Düzenlenen programa Dr. Ahmet Ataç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, Genel Sekreter V. Doç. Dr. Bora Canbula ve engelli çalışanlar katıldı.

Programda gerçekleştirdiği konuşmasında “Sosyal hayatta engellilere sunulan imkânların, bir toplumun gelişmişlik düzeyi ve çağdaşlığının ölçütü olmakla beraber, insana verilen değerin en belirgin göstergelerindendir.” ifadelerini kaydeden Rektör Ataç, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli bireylerimizin hayat şartlarının iyileştirilmesinde vesile olmasını temenni ediyor, zihinsel ve bedensel farklılıkların yaşama dair engel oluşturmadığı bir dünya diliyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.