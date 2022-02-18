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Rektör Ataç Gençlik ve Spor bakan yardımcılarıyla görüştü

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Ahmet Ataç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Halis Yunus Ersöz ve Hamza Yerlikaya'yı makamlarında ziyaret etti.


Ziyaretlerde Rektör Ataç ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Halis Yunus Ersöz ve Hamza Yerlikaya, üniversitedeki öğrenci faaliyetleri, sportif etkinlikler ve gençlik hizmetleri konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin ortak gerçekleştireceği projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.


Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Ersöz ve Yerlikaya, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin spor alanında başarılara imza attıklarını söylerken emeği geçen herkesi tebrik edip başarılarını devamını dilediklerini ifade ettiler.

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