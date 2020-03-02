İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Ataç liselilere ders verdi

Manisa’da hayata geçirilen akademisyenlerin üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere ders verme projesinin açılışı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof.

Manisa'da hayata geçirilen akademisyenlerin üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere ders verme projesinin açılışı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ın, Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi öğrencilerine ders vermesiyle başladı.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Eğitim işbirliği protokolü' ve bakanlığın MEB 2023 Vizyon Belgesi kapsamında ‘Akademisyenler Liselilerle buluşuyor' etkinliğinin ilki Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. İlk ders ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç tarafından verildi.


Manisa genlinde 17 ilçe ve 28 orta öğretim kurumunda özellikle üniversite sınavlarına hazırlanan 11. ve 12. sınıf öğrencilerine Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyenleri tarafından öğrencilere akademik destek kapsamında konferans şeklinde dersler verilmeye başlandı. Etkinliğin açılış dersi Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi Konferans Salonunda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç tarafından verildi. Konferans şeklinde verilen derste Prof. Dr. Ataç, ‘Moleküllerin gizemli dünyası ve asistanlıktan rektörlüğe uzanan kariyer serüveni ve öğrencilere akademik destek konusunda açıklamalarda bulundu. Sohbet havasında geçen dersi öğrenciler can kulağıyla dinledi.


Rektör Ataç'ın verdiği ilk derse Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Milli Eğitim Müdür yardımcıları ve şube müdürleri, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Gediz Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Tonoz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.