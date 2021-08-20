Rektör Ataç ve beraberindeki heyet gemi söküm tesislerini inceledi

Dr. Ahmet Ataç ile beraberindeki heyet, İzmir Aliağa'da yer alan ve aralarında üniversite sanayi işbirliği protokolü imzaladıkları gemi söküm tesislerini ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Grup CEO'su Dr. Fatih Mehmet Sancak ile Operasyon Direktörü Muhammet Çil'in ev sahipliği yaptığı ziyarette, MCBÜ Genel Sekreter V. Doç. Dr. Bora Canbula, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Asena Altın Gülova, Doç. Dr. Fehmi Bardak ve Doç. Dr. Umut Burak Geyikçi hazır bulundu.

Gemi söküm firması ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında imzalanan üniversite ve sanayi iş birliği protokolü kapsamında şu ana kadar gerçekleştirilen projeler, eğitimler ve çalışmaların görüşüldüğü ziyarette şirket faaliyetleri ve sektörün güncel durumuna dair bilgilendirme yapılırken, gelecek projeksiyonunda ikili iş birliği kapsamında neler yapılabileceği konuları masaya yatırıldı. Yeni proje önerilerinin de ön görüşmesinin yapıldığı ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ile sona erdi.