Rektör Ataç'a plaket

Dr. Ahmet Ataç'ı ziyaret ederek, 'Manisa Kendin Yap Projesi'ne sağladığı katkılar nedeniyle plaket takdiminde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen plaket takdiminde Dikici, Manisa Kendin Yap Atölyeleri Projesine verdikleri destek ve katkı için Rektör Ataç'a ve kendisinin nezdinde ekibine teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, "Kodla Manisa Projemizin geldiği aşamadan ziyadesiyle mutluyum" diyerek üniversite olarak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne her zaman destek olmaya hazır olduklarını belitti.

Teknolojiyi etkin kullanan, araştıran, öğrenen ve üreten güçlü nesiller yetiştirmek için YENEP (Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı) kapsamında 614 yaşları arasındaki öğrencilere katkı sağlaması amacıyla kurulan Kendin Yap Atölyeleri ile teknolojiyi eğitim hayatına dâhil ederek öğrencilere her türlü öğrenim imkânını sunulacak. Kendin Yap Atölyeleri sayesinde, öğrencilerin mesleki yönelimlerinin arttırılması ve geleceğin çocuklarının son teknolojiyle donatılmış merkezlerde eğitim almaları hedefleniyor.