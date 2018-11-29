Rektörden ‘Evlenme çağına gelen gençleri evlendirin' çağrısı

İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi tarafından düzenlenen Cemiyet Sohbetleri kapsamında Manisa'da konuşan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, ‘Evlenme çağına gelen gençleri evlendirin' çağrısında bulundu.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette, gençlerle bir araya geldi. İlim Yayma Cemiyeti Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileriyle Hz. Peygamber ve Gençlik üzerine bir söyleşi gerçekleştiren Rektör Köse, Mevlid-i Nebî Haftası dolayısıyla ecdadımızın Hz. Peygamber (as)'a olan sevgisini şiirler, naatlarla örneklendirdi. Köse bu yılki temaya uygun olarak Hz. Peygamber'in gençlere verdiği değer ve onlarla ilişkilerini örnekler üzerinden anlattı. Rektör Köse, gençliğin insan hayatının en güçlü dönemi olduğunu, özellikle bu dönemde kişinin arzularının çok coşkun ve zirvede bulunduğunu, Allah nezdinde makbul gencin nefsine hakim olanlar ve arzularını meşru ölçülerle sınırlayabilenlerin olduğunu belirtti. Günümüzde arzular üzerinde stratejik oynamaların yapıldığını ve uyarıcıların çok güçlü olduğunu vurgulayan Köse, kazananın da kaybedenin de nefsine hakim olma-olamama noktasında gerçekleştiğini vurguladı.

İlahi kitaplarda ve ahlak alanında yazılmış eserlerde insandaki en güçlü dürtünün cinsel arzular olduğunu Hz. Yusuf (as) örneği üzerinden anlatan Köse, onun Allah'ın uyarısıyla nefsine yenik düşmekten kurtulduğunu, bundan da diğer insanların ders çıkarması için anlatıldığını söyledikten sonra evlenme çağına gelen gençlerin evlenmelerinin önemine vurgu yaparak evlendirme görevinin de topluma yüklendiğinin altını çizdi.

Kurucuları arasında yer aldığı Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı aracılığıyla 13 bin 500'ün üzerinde nişanlı çifti (27 bin) evlendirdiklerini anlatan Köse, evliliğin hayatı ve vakti düzene koyduğunu söyledi.

Programa gençlerin yanı sıra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan ve çok sayıda davetli katıldı. Sohbetin anısına Prof. Dr. Saffet Köse'ye Mesir Macunu ve isminin yazılı olduğu tuğra hediye edildi.