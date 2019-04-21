Renklerin arkadaşlığı dansta buluşuyor

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığına bağlı Ulusal Destek Servisi tarafından koordine edilen E-Twinning Projeleri kapsamında Dünya Danslarını bir araya getiriyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu geçen yıldan beri yapmış olduğu birbirinden farklı konulardaki ulusal ve uluslar arası projelerle öğrencilerinin AB entegrasyonu sürecine katkı sağlamaya devam ediyor. A Journey Through Traditional Dance: Understanding a Culture (Geleneksel dans yoluyla bir yolculuk: bir kültürü anlamak) isimli projesiyle geçtiğimiz yıl geleneksel oyunları öğreten projenin devamı olarak bu kez farklı kültürlere ait danslar okul öğrencileri tarafından öğreniliyor. Türkiye, İspanya, Portekiz, İtalya ve Brezilya'nın ortak çalıştığı projede öğrenciler kendi kültürlerine ait bir dansı karşı ülkelerdeki akranlarına öğretirken, aynı zamanda akranlarının ülkelerine ait dansları da öğrenerek Avrupa kültürel entegrasyonuna da katkı sağlıyor. Beden Eğitimi Öğretmenleri Ahmet Kırnak, Yunus Emre Küçük, Dilek Yavaşlı, Ayşen Türkeli tarafından yürütülen projede geçtiğimiz haftalarda logo ve slogan çalışması tamamlanan projenin yerel dans çekimleri de bu hafta tamamlandı. Yılbaşında ortak ülke öğrencilerinin birbirlerine yılbaşı tebrik kartları ve küçük hediyeler de yolladığı projede sıra diğer ülkelere ait dansları öğrenmeye geldi.

Proje koordinatör öğretmeni İshak Kurt öğrencilerin sadece dansları öğrenmekle kalmayıp dansın çıkışını, tarihsel olaylarla bağlantısını ve dansın kültürel mirasımızdaki yerini de araştırıp bulduklarını böylece bilişim ve iletişim becerileri (ITC), dijital okur-yazarlık, farklı ülke öğrencileriyle iletişim kurarak yabancı dil becerilerini de geliştirdiklerini belirtti. Bunların yanı sıra öğrencilerin dijital öğrenme araçları (WEB 2.0, WEB 3.0), uzaktan öğrenme araçları (Classjodo) ve iletişim araçlarını (Hangouts) da kullanmayı öğrendiklerini belirten Kurt, gelecek yıl 'Geleneksel yemekler' Projesiyle bu etkileşimin devam edeceğini belirtti.

Öğrencilerin dünya kültürel mirasına hakim olmasını önemsediklerini belirten Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Müdürü Mücahit Mert ise bu tür projelerin öğrencileri farklı arkadaş ve öğrenme ortamlarına girmelerini sağlayarak, sosyal vatandaş olma yolunda da fayda sağladığını belirtti. Mert, projede emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.