Resim tekniklerini öğrenip sergi açacaklar

Toplam 28 öğrencinin katıldığı kurslarda resim tekniklerini öğrenen öğrenciler kurs bitiminde sergi açmaya hazırlanıyor.

Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Şehit Esin Akay ve Kızılçukur Şehit Ahmet Şılak Ortaokullarında açılan resim kurslarında 14'er kişilik iki ayrı sınıfta toplam 28 öğrenci eğitim görüyor. Resim Öğretmeni Hüseyin Ergil tarafından haftanın belirli saatlerinde kursiyer öğrencilere resim teknikleri hakkında bilgi veriliyor.

Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmak, güzel sanatları sevdirmek amaçlı iki okulumuzda toplam 28 öğrencimize resim kursları açtık. Kurs bitiminde sergilerini açacağız. Öğrenciler kurs boyunca 120 saat resim teknikleri, manzara, portre, natürmort gibi çalışmaların yanında sulu boya, kara kalem, yağlı boya ve ebru sanatının inceliklerini öğrenecekler." dedi.