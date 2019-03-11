İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Resim tekniklerini öğrenip sergi açacaklar

Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Şehit Esin Akay ve Kızılçukur Şehit Ahmet Şılak Ortaokullarında resim kursu açıldı.

Toplam 28 öğrencinin katıldığı kurslarda resim tekniklerini öğrenen öğrenciler kurs bitiminde sergi açmaya hazırlanıyor.


Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Şehit Esin Akay ve Kızılçukur Şehit Ahmet Şılak Ortaokullarında açılan resim kurslarında 14'er kişilik iki ayrı sınıfta toplam 28 öğrenci eğitim görüyor. Resim Öğretmeni Hüseyin Ergil tarafından haftanın belirli saatlerinde kursiyer öğrencilere resim teknikleri hakkında bilgi veriliyor.


Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmak, güzel sanatları sevdirmek amaçlı iki okulumuzda toplam 28 öğrencimize resim kursları açtık. Kurs bitiminde sergilerini açacağız. Öğrenciler kurs boyunca 120 saat resim teknikleri, manzara, portre, natürmort gibi çalışmaların yanında sulu boya, kara kalem, yağlı boya ve ebru sanatının inceliklerini öğrenecekler." dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.