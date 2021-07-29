Rögar kapağı işçi servisine kaza yaptırdı: 7 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir işçi servisinin sürücüsü, rögar kapağı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı. Kazada serviste bulunan işçilerden 7'si yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Mustafa Kemal Mahallesi 2. Çam Sokak üzerinde H.S. yönetimdeki işçi servisi yerinden çıkan rögar kapağına çarparak kaza yaptı. Kazada yaralan 7 işçi ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçilerin durumunun iyi olduğu, polis ekiplerinin kazayla ilgili olarak soruşturma başlattığı öğrenildi.