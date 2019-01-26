Ruanda Büyükelçisi deri sektörü için Salihli'de

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza, Manisa'nın Salihli ilçesinde dericilik sektörünü inceledi. Salihli'de deri tekstil firmasını ziyaret eden Büyükelçi Nkurunziza, derinin giyime nasıl dönüştürüldüğünü kesiminden dikimine kadar yerinde görme ve tanıma imkanı buldu.

Deri sektörünü incelemek üzere Manisa'nın Salihli ilçesine gelen Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza, Türkiye'deki deri endüstrisini tanıyıp, Ruanda'da bu endüstriyi geliştirmek istediklerini söyledi. Salihli'de Yıldırım Antilop Deri Tekstil firmasını ziyaret ederek firma sahibi Veysel Yıldırım'dan deri endüstrisi hakkında bilgi alan Nkurunziza, deri ile ilgili yeterince ham maddeye sahip olmalarına rağmen ülkesinde bu ham maddeyi son ürün haline getirme konusunda sıkıntılar yaşadıklarını belirtti. Eline falçatayı alıp deri kesimi yapan Büyükelçi Nkurunziza, işletmede deri ceket ve diğer kıyafetlerin yapımını da inceleyip, Türkiye ve Ruanda arasında gelişen bir ticaret hacmi olduğuna dikkat çekti.

"Ruanda'dan deriye talep var"

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza'nın İzmir'de düzenlenen deri giyim fuarında açmış oldukları standı ziyaret ettiğini belirten tekstil firması sahibi Veysel Yıldırım, bu ziyaret esnasında büyükelçinin işletmelerini görmek istediğini kendilerine belirttiğini dile getirdi. Yıldırım, "Salihli'de deri endüstrisi üzerine çok sayıda firma üretim yaparak ülke ekonomisine çok ciddi bir katkıda bulunuyor. Büyükelçi Williams Nkurunziza deri endüstrisinin ülkesinde de gelişmesi noktasında çok ciddi bir girişim içerisinde. Ülkesinde yatırım yapacak olan firmalara birebir yardımcı olma noktasında söz veriyor. Afrika ülkeleri sıcak bir iklime sahip olmalarına rağmen Ruanda gibi bir çok ülkede deri giyime yoğun bir talep söz konusu. Türkiye, dericilik sektöründe kendisini kanıtlamış bir ülke. Bu sektörün Ruanda gibi ülkelerde de girişimciler için önemli fırsatlar sağlayabileceğini düşünüyoruz" dedi.

"Türkiye örnek bir ülke"

"Bugün Salihli'ye, Türkiye'deki deri endüstrisini tanımak için ve bilgi almak üzere geldim" diyen Nkurunziza, "İncelemelerde bulunduğumuz tesislerde görüyoruz ki çok kaliteli ürünler çıkartılıyor. Amacımız deri endüstrisini Türkiye'de yeterince tanıdıktan sonra bu sektörü Ruanda'da geliştirmek. Deri üretimini Ruanda'ya taşıma düşüncesi içerisindeyiz. Çünkü Ruanda bu konuda yeterince ham maddeye sahip. Ancak Ruanda'nın bu ham maddeyi son ürün haline getirme noktasında eksiklikleri bulunuyor. Salihli gibi küçük bir ilçede bile çok sayıda işletme bulunmasına rağmen yeterince ham madde olmasına rağmen Ruanda'da bir tane bile işletme bulunmaması büyük bir eksiklik. Türkiye ile Ruanda arasında gelişen bir ticaret hacmi mevcut. Türkiye, Ruanda'nın ekonomik gelişmesi için yardımda bulunabilir. Türkiye ayrıca bu konuda da örnek alınabilecek bir ülke. Ruanda'da böyle tesislerin üretim yerlerinin olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.