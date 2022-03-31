‘Sabır' diyen Kılıçdaroğlu'na esnaftan: ‘Temenni değil çözüm bekliyoruz”

Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde esnaf ziyareti yapan ve sıkıntıları dinleyen Kılıçdaroğlu'nun, “Zor oluğunu biliyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Biraz sabredin” temennisine Manisalı esnaf, “Zor olduğunu biliyorsanız bu temennide bulunmayın bence. Biz temenni değil, en kısa sürede sorunlarımıza çözüm bekliyoruz” dedi. Bir esnaf da Kılıçdaroğlu'na "İstanbul'u Ankara'yı nasıl beraber aldıysak iktidarı da alalım" dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'daki ikinci gün programına merkezdeki Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinin birleştiği Karaköy Semtinde esnaf ziyareti yaparak başladı. Esnafın ve vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan Kılıçdaoğlu kaldırımda seyyar arabasında gözleme satan yaşlı bir kadından da gözleme alarak hal hatır sordu. Sabahtan beri hiç satış yapamadığını kaydeden yaşlı kadının tüm gözlemeleri partililer tarafından satın alındı.

Girdiği dükkanlarla esnafın özellikle son iki yıldır yaşadığı sıkıntıları dinleyen Kılıçdaroğlu yaşanan tüm sıkıntıları çok iyi bildiklerini ve vatandaşların biraz daha sabretmesini istedi. 23 yıldır unlu mamuller işiyle uğraşan ve 13 yıldır da kendi iş yerini çalıştıran Sakine Kart isimli esnafı da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, "Sıkıntıları biliyoruz, çözecek olan bizleriz, beraber çözeceğiz. Umutsuz olmayın. 6 ayda millet rahat nefes alır. Önyargıyla ülkeyi yönetemezsiniz. Moralinizi bozmayın" dedi. Kılıçdaroğlu'yla karşılıklı diyalog şeklinde konuşan esnaf Sakine Kart ise şunları söyledi: “Vaziyet ortada anlatmaya gerek yok. Çözüm önemli. Çözülecek gibi de görülmüyor. Gelen ne kadar çözebilir bunu bilmiyorum, bu durum nereye kadar gidecek onu da bilmiyoruz. Biz gördüğümüzü söylüyoruz. Esnaf son 2 yıldır çok kötü durumda. 23 yıldır bu işin içindeyim 13 yıldır burayı işletiyorum hiç böyle bir durum göremedim. Son zamlardan sonra üzerimize çok büyük bir baskı var. Elektrik kirayı geçti. Devletimize vergi bile ödeyemiyoruz. Zor geçinmeye çalışıyoruz. Ne olduğunu biliyorsanız o yüzden bu temennide bulunmayın. En kısa sürede çözüm sağlansın bizim isteğimiz bu. Başka bir şey değil. Temenni değil. İstediğiniz kadar temennide bulunun yok yani çok zor. O yüzden çözüm istiyoruz.”

Başka bir iş yerinde de çalışan bir işçiyle konuşan Kılıçdaroğlu, “İktidar milletin oylarıyla alınacak ve ülkeye huzur gelecek. Herkesin bir siyasi tercihi vardır, saygı duyarım önemli olan memlekete huzur getirmek. Ayrışma iyi değil, kavga iyi değil. Bizim amacımız bu coğrafyada hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Bu sorunların hepsi ülkenin farklı yerlerinde yaşanıyor. Diyarbakır'da da, Samsun'da da, İzmir'de de, Manisa'da da bu sorunlar var.” diye konuştu. Çalışan işçi de kendisinin HDP'li olduğunu belirterek, "Ben bir HDP'liyim bana terörist demesinler. İstanbul'u Ankara'yı beraber nasıl aldıysak, iktidarı da beraber alalım. Babam AK Parti'li ben HDP'liyim. Babam AK Parti'li ben terörist mi oluyorum" dedi.

Manisa'daki ziyaretlerini tamamlayan Kılıçdaroğlu karayoluyla Saruhanlı ilçesine hareket etti.