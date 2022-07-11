Sabotajcıların korkulu rüyası ‘Tarzan' göreve hazır

Manisa'da Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde yetiştirilen yangın tespit köpeği Tarzan, sabotaj şüphesi olan yangınlarda hassas burnuyla yanıcı maddelerin döküldüğü noktayı tespit ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan program çerçevesinde yangın tespit köpeği yetiştirildi. Hassas burnu ve zorlu arazi şartlarına olan dayanıklılığıyla bilinen Belçika çoban köpeği cinsi “Tarzan” sabotajcıların korkulu rüyası olacak. Adını doğa aşığı Manisa Tarzanı'ndan alan yangın tespit köpeği, yeşil vatan için görev yapacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde yetiştiren yangın tespit köpeği Tarzan, hassas burnuyla kundaklama şüphesi olan yangınlarda görev yapacak. Koku ve zorlu arazi şartlarına uyumluluk eğitimlerini tamamlayan yangın tespit köpeği Tarzan, yanıcı maddenin bulunduğu yeri rahatlıkla tespit edebiliyor.

“Yangınların ne şekilde gerçekleştiğini tespit edecek”

Yürütülen projeyle ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Erhan İnce, “Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla ‘Tarzan' isimli köpeğimizi yetiştirmeye başladık. Tarzan, çıkabilecek yangınların doğal yollarla mı yoksa sabotajla mı meydana geldiğini tespit edecek. Köpeğimiz eğitimlerine devam ediyor. Aynı zamanda saha çalışmalarına başladı. Yangın sonrası hem emniyet ve jandarma ekiplerimize hem itfaiye ekiplerimize hem de adli mercilere bu yangınların doğal yollarla mı sabotajla mı meydana geldiğini tespit ederek yardımcı olacak. Gerek evlerde gerekse de açık arazilerde aramalarını yaparak yangınların ne şekilde gerçekleştiğini tespit edecek” dedi.

“Yanıcı maddelerin yerlerini rahatlıkla buluyor”

Özellikle yaz aylarında artan yangınlar sonrasında yangının çıkış noktasının tespiti için Tarzan'ın kendilerine büyük kolaylık sağladığını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ise “Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Müdürlüğü ile beraber ortak bir çalışma yaptık. Burada Veteriner Müdürlüğü ‘Tarzan' adlı köpeğimizi hassas burnuyla bize yardımcı olması amacıyla yetiştirdi. Köpeğimiz yanıcı maddelerin yerlerini rahatlıkla bularak yangının nereden çıktığını bize gösterdi. Yangın sonrası zorlandığımız durumlarda Tarzan'ı çıkartarak yangının tespit edilmesi noktasında neticeye ulaşacağız. Hem Sağlık Dairesi Başkanlığımıza hem de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyoruz. Çok hassas bir konu. Bu zamanlarda da orman yangınları ve ekin yangınları artıyor. Bize bu şekilde destek çıkmaları bizlere gurur veriyor” diye konuştu.

“Çiftçileri uyarıyorum: Anız yakmayın”

Özellikle hasat sonrası yakılan anızlar nedeniyle büyük yangınların çıktığını ve çiftçilere bu konularda uyarılar yaptıklarını söyleyen İnal, “Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde büyük ekin yangınları meydana geldi. Aynı zamanda Salihli ilçemizde Turgutlu, Akhisar ilçelerimizde de ekin yangınları çıktı. Bu ekin yangınlarının çıkış sebeplerinin tespiti noktasında köpeğimiz bizlere yardımcı olacak. Yangınların çıkış noktasını tespit ederek hem raporlama aşamasında hem de gerekli evraklar açısından bize çok yardımcı olacak. Ben çiftçilerimize de tarlalarında anız yakmamaları konusunda özellikle uyarılarda bulunuyorum. Hem ekinleri yaktıktan sonra toprağa ve yaşayan kaplumbağa, kirpi, tavşan gibi canlılara zarar veriyorlar. Bunlara dikkat edip topraklarını sürdüklerinde hem toprağa hem de hayvanlara hem de komşu tarlalara zarar vermeyeceklerdir” ifadelerini kullandı.

Tarzan'ın uzun bir eğitimden geçtiğini ve neredeyse göreve hazır olduğunu söyleyen Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru, “Köpeğimizi 1,5 aylık bir sosyalizasyon eğitiminden geçirdik. Bu eğitimle doğayı, çevreyi tanıması oluşabilecek olumsuzluklara karşı mücadele etmesi amacıyla köpeğimizi alıştırdık. Daha sonra hidrokarbon kokusu eğitimine geçtik. Yanıcıların içinde bulunan hidrokarbon maddesi eğitimleri verdik. İlk önce çoktan aza doğru dönüştürülecek şekilde en ufak kokuya da duyarlılık göstermesi amacıyla bir süreçten geçtik. Daha sonra da ihtisas eğitimi dediğimiz oluşabilecek kundaklamaların meydana geldiği alanlarda eğitimlerimize devam ettik. Şu an son aşamadayız. Birkaç aya kadar göreve başlayacak. İnşallah göreve başlamaz diyoruz. Çünkü Tarzan maalesef zor durumlarda kullanılacak bir köpek. İnşallah orman yangınları yaşanmaz, ormanlarımız yanmaz. Ama böylesi durumlarda da Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak göreve hazırız. Manisa Tarzanımız doğa aşığı olarak biliniyor. Tarzan da doğa aşığı bir köpek. Arazide görev yapmayı çok seviyor. İstenilen maddeleri tespiti ve bulunması için çok çaba sarf ediyor. Bu yüzden de köpeğimize Tarzan ismini koyduk” dedi.

Eğitimlerinin son aşamasına gelen Tarzan ile hem yangınların çıkış noktaları tespit edilerek özellikle emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerinin işlerini kolaylaştıracak.