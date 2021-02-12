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Sadece insanlara değil sokak hayvanlarına da cansuyu oluyorlar

Cansuyu Derneği Manisa Şubesi bir yandan ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşarken diğer yandan da sokak hayvanlarını unutmuyor.


Yaşanan zorlu pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü hayırseverlerin destekleriyle güldüren Cansuyu Derneği Manisa Şubesi gönüllüleri sokak hayvanlarını da unutmadı. Şehrin belirli bölgelerine sokak hayvanları için mama ve su bırakan ekipler çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi. Cansuyu Derneği Manisa Şube Başkanı Fatih Akova hayırseverlerin katkılarıyla bugüne kadar yüzlerce ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldürdüklerini ve ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek içinden geçilen zorlu dönemde sokak hayvanlarını da unutmayarak mama ve su desteğinde bulunduklarını açıkladı. Akova çalışmalarının hayırseverlerin ve gönüllülerinin katkılarıyla aralıksız devam edeceğini belirtti.

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