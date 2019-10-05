Sağanak ve fırtına Turgutlu'da etkili oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabaha karşı etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bir çok cadde ve sokak sular altında kalırken bir okulun çatısı uçtu, köy yollarında toprak kaymaları oldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Sabaha karşı başlayan sağanak yağış nedeniyle Yıldırım, Subaşı, Bozkurt ve Şehitler mahallelerinde bulunan bazı evleri su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle ise bazı araçlar mahsur kaldı. Fırtınanın etkisiyle Ergenekon Mahallesinde bulunan Besime Elagöz Anadolu Lisesinin çatısı uçtu ve elektrik tellerini kopardı. Fırtına nedeniyle yine ilçede bir çok ağaç devrildi. İtfaiye ekipleri, baskın oluşan bölgelerde su tahliyesi ve temizlik çalışması başlattı.