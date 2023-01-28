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Sağanak yağış sonrası Gördes Çayı taştı

Manisa’nın Gördes ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası Gördes Çayı taştı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası Gördes Çayı taştı.


Kurak giden kış mevsimi nedeniyle su akışının azaldığı Gördes Çayı, iki gündür ilçede etkili olan sağanak yağmur sonrası Gördes Çayı'nın taşmasına neden oldu.


Gördes ve çevresinde dün öğlen saatlerinden sonra etkili olan sağanak yağışın ardından Gördes Çayı taştı. Uzun zamandır kurak giden mevsimlerin ardından yağışlar ilçe sakinlerini ve tarımcıları sevindirdi.

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