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Sağanak yağış tarım arazilerini de etkiledi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 2 gündür aralıksız devam eden sağanak, şehir merkezinden sonra tarım arazilerini de vurdu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 gündür aralıksız devam eden sağanak, şehir merkezinden sonra tarım arazilerini de vurdu. Turgutlu Ovası'nda yer yer çay taşkınları tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu.


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanaktan tarım arazileri de etkilendi. Gediz Nehri'nin Turgutlu Ovası'ndan geçen bölümünde yer yer taşkınlar yaşanırken, nehirden taşan sular bazı tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu.

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