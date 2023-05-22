Sağanak yağmur Selendi'de su baskınlarına sebep oldu

Manisa'nın Selendi ilçesinde etkili olan dolu ve yoğun sağanak yağış ile birlikte MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri teyakkuza geçti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodla yapılan sağanak yağış uyarısının ardından il genelinde önlemlerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Selendi'de etkili olan dolu ve sağanak yağışla birlikte MASKİ MAKOM ekipleri ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli su birikintilerine müdahale etmeye başladı. Büyükşehir ve MASKİ ekipleri, taşkın riski yaşanabilecek noktalara müdahalelerine devam ediyor. Ekiplerin sağanak yağış bitene kadar sahadaki mesaisi de sürecek.