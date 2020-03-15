İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağırlar Ligi'nde 5 kırmızı kart çıktı, maç tatil edildi

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu 2019-2020 Erol Efrant Sezonu Spor Toto Sağırlar Futbol 1.

Ligi B Grubu 3. hafta mücadelesinde Manisa İ.E.S.K. ile İzmir Sağırlar G.S.K. arasında 2-2 devam eden maçta Manisa takımı 5 kırmızı kart görünce hakem maçı 90+2'de tatil etti.


Sağırlar Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Manisa İşitme Engelliler Spor Kulübü, 3. haftasında sahasında İzmir Sağırlar ve Gençlik Spor Kulübü ile Manisa 8 Eylül Sahası'nda karşı karşıya geldi. Müsabakada Manisa İ.E.S.K.'dan 5 oyuncu kırmızı kart görünce hakem H. Emre Yazıcıoğlu maçı 90+2'de tatil etti.


Karşılaşma, 2-2'lik skor ve Manisa İ.E.S.K.'nin 7 kişi ile devam ettiği sırada hakemin 90. dakikada verdiği penaltı kararına itiraz eden kalecinin de kırmızı kart görerek oyundan atılmasıyla Manisa ekibi sahada 6 kişi kaldı. Maçın hakemi karşılaşmayı 90+2'de tatil ederken maç hakkında kararı federasyonun vereceği bildirildi.


Karşılaşmada Manisa İ.E.S.K.'dan Yusuf Bilgin, İhsan Şahan, Yusuf Alyüz, Selçuk Alyüz ve kaleci Hasan Dağ kırmızı kart gördü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.