İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlamcı Bahattin hayatını kaybetti

Akhisar’ın hayattaki en yaşlı futbolcusu olan ve 16 yıldır felçli olan ‘Sağlamcı Bahattin’ lakaplı Bahattin Karanfil 92 yaşında hayatını kaybetti.

Akhisar'ın hayattaki en yaşlı futbolcusu olan ve 16 yıldır felçli olan ‘Sağlamcı Bahattin' lakaplı Bahattin Karanfil 92 yaşında hayatını kaybetti.


Manisa'nın yetiştirdiği en önemli futbolculardan biri olan ve hayatını futbola adayan Bahattin Karanfil 92 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Son nefesine kadar futbola olan aşkı devam eden Bahattin Karanfil'in son iki aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.


Bahattin Karanfil'in cenazesinin bugün Akhisar İnce Minare Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Mezarlığa defnedileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.