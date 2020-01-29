Sağlık çalışanları da risk grubunda

Dr. Serpil Ece Aras Öztürk, genellikle yıl içerisinde ekim ayından başlayarak nisan başına kadar olan dönemde sık görülen, bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olan grip hastalığı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk, gebeliğin herhangi bir aşamasındaki hamilelerin, 6 ay-5 yaş arası çocukların, 65 yaş ve üzeri yetişkinlerin, kronik sağlık sorunları olanların yanı sıra sağlık çalışanların da yılda en az bir defa grip aşısı olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Dr. Serpil Ece Aras Öztürk, grip (influenza) hastalığı konusunda uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Grip hastalığının bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olduğunu kaydeden Öztürk, “Son günlerde oldukça sık karşılaştığımız bu hastalık kendini, yüksek ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, kas ağrıları ve öksürük şikayetleri ile göstermektedir. Klinik tablo çocuğun yaşına ve eşlik eden kronik hastalık durumuna göre değişkenlik gösterir. İki yaşın altındaki çocuklar, kronik hastalığı olan (astım, diyabet, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, kan hastalıkları), bağışıklığı baskılanmışlar çocuklarda grip daha ağır seyreder ve komplikasyon görülme sıklığı artar. 2 yaş altı ve riskli grupta yer alan hastalarda belirsiz ateş veya hipotermi ile birlikte ağır hasta görünümü, ateşle birlikte akut solunum yolu enfeksiyonu belirtileri, ateş ve altta yatan kronik akciğer hastalığının alevlenmesi varsa gripten şüphelenilmelidir. Hızlı veya zor nefes alma, vücutta solgunluk ya da morarma, beslenememe, uyarılara cevapta azalma ve uykuya meyil, huzursuzluk, ateşle beraber döküntü görülmesidir. Bu belirtilerden birinin çocuğunuzda görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız önerilir. Daha büyük çocuklarda ise grip genellikle hastaneye yatış gerektirmez. Halsizlik ve çabuk yorulma şikayetlerinde uzama görülebilir” diye konuştu.

Gripten korunmada en etkili yolun aşı olduğunu dile getiren Öztürk, hastalıktan korunmanın yollarını anlattı. Öztürk, şöyle devam etti:

“Salgının yaygın olduğu dönemde kalabalık ortamlardan kaçınmamız lazım. Toplu kullanılan alanlarda kapı kollarını, lavabo başlıklarını dezenfektanlar ile temizlemek, hastalığa yakalanmış kimselerle yakın temastan kaçınmak, ellerin sık sık su ve sabunla yıkanması hastalıktan korunmaya yardımcı olur. Yatak istirahati, bol sıvı alınması, hastanın odasının sık sık havalandırılması da tedavinin kısa sürede başarıya ulaşmasında etkilidir. Hastalığa yakalanılmış ise bulaşmayı önlemek için öksürme, aksırma sırasında ağız ve burun mendille kapatılmalı, kağıt mendil çöpe atılmalıdır. Grip olan kişiler başkaları ile yakın temastan kaçınmalı, hastalığın bulaşıcı olduğu dönemde işe ve okula gitmemelidir. Grip olanların cerrahi maske takması diğer insanlara bulaşmanın önlenmesine yardımcı olacaktır. Günümüzde grip için kullanılan antiviral ilaçlar etkilidir. Antiviral ilaçların kullanılmasının yanında, ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaçlar, burun akıntısını ve tıkanıklığını giderici ilaçlar, yatak istirahati, bol sıvı alınması, hasta odasının sık sık havalandırılması grip tedavisinin temel taşlarıdır. Dünya Sağlık Örgütü gebeliğin herhangi bir aşamasındaki hamilelere, 6 ay - 5 yaş arası çocuklara, 65 yaş ve üzeri yetişkinlere, kronik sağlık sorunları olanlara ve sağlık çalışanlarına yıllık olarak aşılanmayı önermektedir.”