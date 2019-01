Sağlık çalışanları sorunlarına çözüm bekliyor

Ülkemizde 2003 yılından itibaren sağlıkta dönüşüm programı uygulamaya konulduğunu hatırlatan Irgatoğlu, "Gelinen noktada yapılan çalışmalar ve gerçekleşen dönüşüm kamuoyundan takdir toplamış ve başarıya ulaşmıştır. Bugün Sağlıkta dönüşümün yeni yüzü Şehir Hastaneleri olarak kabul görmektedir. Dolayısıyla Şehir Hastaneleri hem hastalar hem hasta yakınları hem de sağlık çalışanları adına kaliteyi artıracak bir proje olarak değerlendirilmektedir. İlimizde de yakın zamanda Şehir Hastanesi açılmış ve Sağlık Hizmeti sunmaya başlamıştır. Bu model sayesinde devasa yatırımlar yapılırken kamuya bir yük getirilmemesi ve potansiyel maliyet artışlarının olmaması gibi avantajların kamuoyu üzerinde oluşturduğu olumlu etkinin yanı sıra Şehir hastanesine geçiş sürecindeki beklenen sıkıntıların çözüme kavuşturularak uygulama safhasında da aynı doğrultuda ve pozitif yönde beklenti oluşturduğu iyi tahlil edilmelidir." dedi.

Irgatoğlu açıklamasına şöyle devam etti: "Hasta ve çalışan, diğer bir ifadeyle hem hizmeti alan hem de hizmeti sunan taraflar Şehir hastaneleriyle sağlık hizmetinin kalitesinin daha da fazla artacağını öngörmekte, bu yatırımların hem hastaların hem hasta yakınlarının hem de çalışanların rahat edeceği imkanları sunacağını düşünmekte ve tıbbi açıdan da en mükemmel hizmetin kaliteli bir şekilde ortaya konulmasını beklemektedirler. Vicdanlarıyla kutsal bir görev ifa eden ve mesleğine duyduğu saygıyı benimseyen sağlık çalışanları, bakanlığımızın politikaları doğrultusunda sağlıkta dönüşüm programının genelinde olduğu gibi, Şehir Hastanelerinin başarılı bir şekilde hayata geçmesinde de aynı duyarlı tavrı sergilemekten imtina etmemiş, çalışan sayısındaki yetersizliğe, iş yükünün artmasına ve çözüm bekleyen sorunlar karşısındaki yıpranmışlığına rağmen var gücüyle çalışmaya devam etmiştir. Ortaya konulan özveriye rağmen çalışanlarımızın sorunları aynı hassasiyette dikkate alınmamakta, yerelde ve bakanlık merkezinde çözüm bekleyen sorunlarımız devam etmektedir. Bu nedenle sağlık çalışanları endişeli bir bekleyiş içerisindedir."

Sıkıntılar çözüme kavuşturulmalı

Irgatoğlu açıklamasını şöyle tamamladı: "Hali hazırda Manisa Şehir Hastanesinde Sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu geçtiğimiz ay itibariyle döner sermaye alamazken, geriye kalan kısmı da çok az miktarda döner sermaye almıştır. Yani Sağlık çalışanlarının gelirleri büyük oranda azalmıştır. Poliklinik, servis ve yoğun bakımlarda sekreter sorunu kısmen çözülmüş olmakla birlikte bu konudaki sıkıntılar hala devam etmektedir. Hemen bütün birimlerde personel eksikliği önemli bir sorundur. İlk bakışta çok sistematik gibi görünen ve her ihtiyacın bildirildiği 4545 hattının aranmasıyla kurulan sistem, anlık çözümlere ve reflekslere ihtiyaç duyan Sağlık Hizmetlerini çoğu zaman yavaşlatmaktadır. Diğer taraftan çalışanlarının büyük kısmını kadınların oluşturduğu bir sektör olan Sağlık Hizmetlerinin kreş ihtiyacı böylesine konforlu bir tesiste de atlanmış ve Sağlık çalışanlarının aklı aileleriyle işleri arasında bırakılmıştır. Bu anlamda yapılması planlanan kreş bir an evvel yapılmalı ve faaliyete geçirilmelidir. Diğer taraftan başta personel eksikliğinin giderilmesi için daha fazla gayret gösterilmesi olmak üzere akabinde de açılması planlanan birimler ivedilikle açılmalı ve sisteme dahil edilmelidir. Sağlık çalışanlarının emeklerinin hakkı olan döner sermaye gelirlerini artırmaya yönelik tedbirler alınarak çalışan memnuniyeti sağlanmalıdır. Bu doğrultuda çalışan memnuniyetini önemsediğini bildiğimiz Hastane idaresi ve Sağlık Müdürlüğü yerelde yapılacak çalışmaları hızlandırmalıdır. Sağlık Sen Manisa Şubesi olarak Sağlık hizmetlerinin kaliteli bir şekilde sunulması için sorumlu sendikacılık anlayışımız gereği çalışmalarımızı yönetişim mantığıyla sürdürüyoruz. Sağlık çalışanlarının yaşamış olduğu sorunları dile getirirken, çözüm için atılması beklenen adımları da takip etmeye devam edeceğiz. Yaşanılan sorunlar karşısında yerelde ve bakanlık merkezinde ilgililerin gereken çalışmaları yapması sağlık personelinin endişesini ortadan kaldıracağı gibi, Şehir Hastanelerinden beklenen kalitenin bir an evvel yakalanması açısından da önem arz etmektedir."