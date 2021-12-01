Sağlık çalışanları ücret artışı bekliyor

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Aydın Akagündüz yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de yaptığı açıklamada pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL'lik bir ücret artışı yapacaklarını ifade etmesinin ardından Türk Sağlık Sen olarak tüm sağlık çalışanlarının ekonomik sıkıntı yaşadığı ve hepsinin ücretlerinde zam yapılması gerektiğini ifade etmiştik. Bakanın açıklamasından birkaç saat sonra bir önerge ile söz konusu düzenleme TBMM'de kabul edilmiştir. Böylesine bir süratle yapılan düzenleme ile sağlık çalışanlarını yok saymak, onların yaşadığı ekonomik sıkıntının görmezden gelinmesi, kayıplarının dikkate alınmaması kabul edilemezdir." dedi.

Doktorların ücretlerinde artış yapılmasının zaruri olduğunu ve bu zaruretin ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, ATT, paramedik gibi sağlık çalışanlarının tamamı için de olduğunu belirten Akagündüz, "Tüm sağlık meslek mensuplarının ücretlerinde artış yapılmalıdır. Çünkü ekonomik olarak tüm çalışanların ciddi kayıpları vardır. Bu durum mutlaka düzeltilmeli; kayıplar telafi edilmelidir. Sağlık hizmetleri bir ekip işidir. Ekibin büyük bir bölümü görmezden gelinemez. Zam, doktorlarımız için de geriye kalan tüm sağlık personelimiz için de gereklidir. Türkiye Kamu-Sen olarak tüm kamu çalışanları için ek zam talep ettiğimiz ve bunu ısrarla vurguladığımız bir dönemde sağlık çalışanlarının arasında yapılacak bir ayrımı kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrımcılık yapılarak, çalışma barışı bozularak bir yere varılamaz." diye konuştu.

Yapılması gereken tek şeyin, tüm sağlık çalışanları için geçerli, makul ve kapsayıcı bir artış olduğunu sözlerine ekleyen Akagündüz, "Bakan Koca bunun hayata geçmesi için çaba sarf etmeli, tüm sağlık çalışanlarını sevindirecek bir müjde vermelidir." dedi.