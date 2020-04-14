İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlık çalışanlarına siperlik desteği

Manisa’da 16 yıldır sualtı sporları malzemesi üreten bir firma 112 komuta merkezi ve Merkezefendi Devlet Hastanesine siperlik maske desteğinde bulundu.

Manisa'da 16 yıldır sualtı sporları malzemesi üreten bir firma 112 komuta merkezi ve Merkezefendi Devlet Hastanesine siperlik maske desteğinde bulundu.


Manisa'da 16 yıldır sualtı sporları malzemesi üreten ve 17 ülkeye ihracat yapan Apnea Deniz Malz. Ltd. Şti. yerli ve milli bir firma olarak korona virüsle en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına siperlik maske desteğinde bulundu.


Manisa 112 Komuta Merkezi Başhekimi Dr. Gülbin Aydoğdu Umaç ve Merkezefendi Devlet Hastanesi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren ile idari Mali İşler Müdürü Halil İbrahim Yavuz Uçar'a siperlik maskeleri teslim eden Apnea kurucusu Cafer Muğla, "Yerli üretici bir firma sahibi olarak sosyal sorumluluk hissederek yüz koruma siperliği imal etmiş olup, sağlık çalışanlarımıza hediye ediyoruz." dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.