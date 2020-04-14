Sağlık çalışanlarına siperlik desteği

Manisa'da 16 yıldır sualtı sporları malzemesi üreten bir firma 112 komuta merkezi ve Merkezefendi Devlet Hastanesine siperlik maske desteğinde bulundu.

Manisa'da 16 yıldır sualtı sporları malzemesi üreten ve 17 ülkeye ihracat yapan Apnea Deniz Malz. Ltd. Şti. yerli ve milli bir firma olarak korona virüsle en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına siperlik maske desteğinde bulundu.

Manisa 112 Komuta Merkezi Başhekimi Dr. Gülbin Aydoğdu Umaç ve Merkezefendi Devlet Hastanesi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren ile idari Mali İşler Müdürü Halil İbrahim Yavuz Uçar'a siperlik maskeleri teslim eden Apnea kurucusu Cafer Muğla, "Yerli üretici bir firma sahibi olarak sosyal sorumluluk hissederek yüz koruma siperliği imal etmiş olup, sağlık çalışanlarımıza hediye ediyoruz." dedi.