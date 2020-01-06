Sağlık müdürü uyardı: "Soba değil, ihmal öldürür"

Manisa'nın Kula ilçesinde son günlerde yağışlı ve rüzgarlı hava şartlarından dolayı meydana gelen karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin ardından Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar bir kez daha uyarıda bulunarak, "Soba değil, ihmal öldürür." dedi.

Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin, yanlış bilgilerin, kullanım hatalarının ve ihmallerin sonucunda soba, şofben, kombi ve bacalardan kaynaklanan zehirlenmelerin, özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkat geçen Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Dr. Kaçar, "Ülkemizde özellikle, Güneybatı yönünden esen Lodos rüzgarının estiği günlerde her yıl onlarca kişi ısınma araçlarından sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlenmektedir. Vatandaşlarımızın bu araçlarla ilgili yanlış bilgileri, kullanım hataları ve ihmalleri sonucunda soba, şofben, kombi ve bacalardan kaynaklanan zehirlenmeler özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Mevsim itibariyle önümüzdeki günlerde karbonmonoksit zehirlenmelerinde artış olabileceği düşünülerek vatandaşlarımızın özellikle, Karbonmonoksit zehirlenmelerinden korunmak için evin içinde ve civarında alınması gereken birçok önlem bulunmaktadır.” dedi.

Neler yapılmalı?

Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı alınabilecek önlemlerden de bahseden Dr. Kaçar, "Kullandığımız soba, kombi, şofben ve bacaların sertifikalı ve eğitimli profesyonellere düzenli olarak kontrol ettirilmesi, düzenli olarak baca deliği ve havalandırmanın yeterli olduğundan ve yanan gazın rahat bir şekilde dışarı verildiğinden emin olunması gerekmektedir. Karbonmonoksit zehirlenmesinin belirtileri ve yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olunmalı. Kömürlü sobalarda yakıtın üstten yanmasının sağlanması ve böylece soba içinde ortaya çıkan zehirli gazın yanarak sobayı terk etmesi sağlanmalı. Soba aşırı doldurulmamalıdır. Yanan sobaya üstten kesinlikle yakıt takviyesi yapılmamalı. Yatmadan önce kesinlikle sobaya yakıt konulmaması, lodoslu havalarda sobalı odada kesinlikle yatılmaması gerekmektedir. Lodoslu havalarda kesinlikle soba yakılmamalıdır. Sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmelerinin büyük çoğunluğu lodoslu havalarda yakılan sobalardan kaynaklanmaktadır. Bacaların, çatıların en üst seviyesinin 50-80 santimetre üzerinde olması gerekir. Karbonmonoksit kaçağından şüphelenirseniz yapacağınız ilk şey orayı terk etmektir. Sanki yangın varmış gibi hareket edilmesi gerekir ve giderken açabileceğiniz pencere ya da kapı varsa açılması gerekir. Öncelikle 112 acil servis ambulansını arayın ve derhal hastaneye gidin. Ailenizin bütün fertlerini karbonmonoksit zehirlenmesi açısından kontrol ettirin. Unutulmamalıdır ki; soba değil, ihmal öldürür.” ifadelerini kullandı.