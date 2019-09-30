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Sağlık personellerine kan ve kök hücre bağışı semineri

Manisa’nın Kula ilçesinde sağlık personellerine, Kızılay yetkilileri tarafından kan ve kök hücre bağışı konusunda seminer verildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde sağlık personellerine, Kızılay yetkilileri tarafından kan ve kök hücre bağışı konusunda seminer verildi.


Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay Manisa Kan Bağışı Merkezi işbirliği ile Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kula Devlet Hastanesi personeline, Türk Kızılay Manisa Kan Bağış Merkezi Manisa Şubesi Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Ahmet Tuzcu tarafından kan ve kök hücre bağışı konusunda seminer verildi. Kan bağış oranını artırmak amacıyla başlatılan işbirliği kapsamında verilen seminerin ardından, yine İlçe Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastanesi ve Türk Kızılay Manisa Kan Bağış Merkezi tarafından 7 Ekim Pazartesi Günü Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanında, 8 Ekim Salı Günü ise Kula Devlet Hastanesi önünde kan ve kök hücre bağışı organizasyonları yapılacak.

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