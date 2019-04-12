Sağlık Sen Genel Başkanı Durmuş'tan Başkan Çelik'e ziyaret

Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve beraberindeki heyet, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek, yeniden belediye başkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimlerden başarı ile çıkarak, bir dönem daha belediye başkanı seçildi. Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural, Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu ve yönetimi, Başkan Çelik'i ziyaret ederek, hem tebrik etti hem de iyi dilek ve temennilerini iletti. Belediyeciliğin zor bir iş olduğunu kaydeden Genel Başkan Durmuş şunları söyledi: “Sayın Başkanımıza geçmişte yaptığı güzel hizmetler nedeniyle teşekkür ediyor, bundan sonraki hizmetleri için de başarılar diliyorum. Belediyecilik zor bir iş. İnsanların hem gönlüne gireceksiniz hem de sosyal yaşam standartlarını artıracaksınız. İkisini birden yapmak zor iştir. Başkanımızı kişiliği ve duruşundan dolayı tebrik ediyorum. Manisa'ya hayırlı uğurlu olsun.”

“Sağlıklı bir iletişimimiz var”

Konuklarına nazik ziyaretleri, iyi dilek ve temennileri için teşekkür eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Memur Sen Konfederasyonu'na bağlı Sağlık Sen'in Türkiye'deki en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu ifade ederek, “Sağlık Sen'in Manisa Şubesi başkan ve yöneticileriyle beş yıldan beri çok sağlıklı bir iletişimimiz var. Gerek çalışan ve üyelerini ilgilendiren konularda gerekse de şehrimize yapacağımız hizmetlerle ilgili istişarelerde bulunduk. İnanıyorum ki yeni dönemde de bu birlikteliğimiz artarak devam edecektir. Sayın Genel Başkanımıza üstün başarılar diliyorum. Yaptıkları işin çok önemli, değerli olduğunu yakinen bilen birisiyim. Nazik ziyaretleri, güzel dilek ve temennileri için şahsım ve ekibim adına çok teşekkür ediyorum” dedi.