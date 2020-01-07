Sağlık-Sen görme engelli personeli unutmadı

7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla, Sağlık-Sen Manisa Şubesi Engelli Memurlar Komisyonu tarafından, Merkezefendi Devlet Hastanesinde çalışan görme engelli personel için bir kutlama programı düzenledi.

Yapılan kutlamaya Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, Manisa Sağlık Sen Engelli Komisyonu Başkanı Ufuk Gıcı, hastane yönetimi ve sendika temsilcileri de katıldı.

Sendikanın Engelli Komisyonu Başkanı Ufuk Gıcı, Manisa'da en çok görme engelli personelin Merkezefendi Devlet Hastanesinde olduğunu belirterek görme engelli personelin yaşadığı sorunlarını dile getirdi. Görme engelli personelin taleplerinin dinlendiği kutlamada pasta kesildi. Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, programda emeği geçen herkesi kutladı.