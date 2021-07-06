Sağlık Sen kısa film yarışmasının birinci ve ikincisi Manisa'dan

Yarışmanın bu yılki birincilik ve ikincilik ödülü Manisa'nın oldu.

Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, sendikalarının genel merkezi tarafından düzenlenen kısa film yarışmasında Manisa'dan birinci ve ikinci çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Irgatoğlu, "Yaptıkları iş itibariyle kutsal bir mesleği icra eden sağlık çalışanları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de baş gösteren pandemi karşısında özveri ile mücadele ederken var olan sorunlara da meydan okuyarak büyük bir başarıya imza attılar. Hepimiz bu anlamda sağlık çalışanlarına çok şey borçluyuz. Sendika olarak sağlık çalışanlarının zor ama kutsal olan meslek hayatlarında yaşadıkları sorunları dile getirirken, bu sorunları sağlık çalışanlarının kendi ifadeleriyle dile getirilmesine olanak sağlamak üzere her yıl anı, fotoğraf ve kısa film yarışması düzenliyoruz. Bu anlamda acı tatlı duyguları, bazen yalnız bırakılmış olmanın burukluğunu, bazen de birlikteliğin güzelliğini ortaya koymak mümkün oluyor. Yeri geldiğinde bir can kurtarmak için verilen mücadeleden duyulan haz, kimi zaman da kendi canından olma korkusunun garip hüznü ile karşılaşıyoruz. Sağlık Sen tarafından geleneksel hale getirilen anı, fotoğraf ve kısa film yarışması bu yıl 'Sağlık Kahramanlarının Zaferi: Covid-19' temasıyla gerçekleştirildi. Birbirinden güzel ve değerli eserler yarıştı. Yarışmasının bu yılki birincilik ve ikincilik ödülü Manisa'nın oldu. Gölmarmara 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu personellerinden, yönetmenliğini Paramedik Ahmet Rasim Cesur'un, oyunculuğunu Paramedik İsmail Akbaba, ATT Ebru Poyraz ve ATT Abdurrahman Bulut'un yaptığı “Yemek” adlı kısa film birinci olurken, Merkez Efendi Devlet Devlet Hastanesi'nde Sağlık Memuru olarak görev yapan İsmail Aybey'in yazıp yönettiği “Babam” isimli kısa film de ikincilik ödülüne layık görüldü. Sağlık Sen Manisa Şubesi olarak birincilik ve ikincilik kazanan eserleri ayrıca ödüllendirip, kamuoyuyla da paylaşacağız. Böylesine zor bir dönemde, kahraman sağlık çalışanlarını en üst düzeyde temsil etme başarısı gösteren arkadaşlarımızı gönülden kutluyoruz. Bu vesileyle de; sağlık çalışanlarının seyyanen zam, 3600 ek gösterge, döner sermaye adaletsizliği giderilmesi, icap nöbet ücretleri, sağlıkta şiddet gibi konularda çözüm beklediğini hatırlatırken; 4-B Sözleşmeli, vekil ebe hemşire ve kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının da kadroya geçmesi yönündeki talebimizi yinelemek istiyoruz" dedi.