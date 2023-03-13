Sağlık Sen Manisa Şubesinde Emine Tınaz dönemi başladı

Olağan Genel Kurulu sonrasında sendikanın Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu'nun Genel Başkan Yardımcılığına seçilmesi dolayısıyla boşalan şube başkanlığına yönetim kurulu kararıyla Emine Tınaz seçildi.

Sağlık Sen Manisa Şubesinde bayrak değişimi yaşandı. Sendikanın Genel Başkan Yardımcılığına seçilen Mustafa Irgatoğlu'ndan boşalan Manisa Şube Başkanlığına yönetim kurulu kararıyla Emine Tınaz seçildi. Sendika binasında düzenlenen törende konuşan Irgatoğlu, "Bir bayrak yarışı gibi addettiğimiz bu görev değişimleri çerçevesinde sağlık çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini koruma mücadelemize Ankara'da devam edeceğim. Yönetim Kurulu üyemiz Emine Tınaz ise, yine Manisa'mızda, bu kez Şube Başkanı sıfatıyla mücadelesini sürdürecektir. Kendilerine bu yeni ve zorlu görevlerinde başarılar dilerken, tüm Sağlık Sen camiamız için de hayırlara vesile olmalarını temenni ederiz" dedi.

Sendikanın yeni Manisa Şube Başkanı Emine Tınaz ise devraldığı bayrağı en iyi şekilde temsil etmek için, sağlık çalışanlarının hak ve menfaatleri istikametinde çalışmalara devam edeceklerini söyledi.