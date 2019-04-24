Sağlık-Sen Şube Başkanı Irgatoğlu, 'Ebeler Haftası'nı kutladı

Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, "Sağlık-Sen, ebelerimizin yaşadığı sorunların çözüme kavuşması noktasında yürüttüğü sendikal mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürecektir" dedi.

Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, 21-28 Nisan 'Ebeler Haftası' dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Ebelik mesleğinin dünyanın en eski mesleklerinden biri olduğunu vurgulayan Irgatoğlu, "Ebelik, tüm kültürlerde insanın doğumunu gerçekleştirdiği için de kutsal kabul edilmektedir. Elbette bu durum bizim toplumumuz için de geçerlidir. Öyle ki bizim medeniyetimizde ebeye gösterilen hürmet, anneye gösterilen hürmetten ayrı tutulmamıştır. Doğum öncesinde annelere uzattıkları yardım elini, doğan bebekle birlikte zirveye taşıyan ebelerimiz; bilgileriyle, tecrübeleriyle, fedakarlıklarıyla nesillerimizin sağlıklı olmasında büyük pay sahibidirler. Kısacası ebelerimiz, bizleri bu dünyada en başta şefkatle kucaklayıp misafir eden, eli öpülesi vefakar insanlarımızdır. Tüm bunlara karşın kutsal mesleklerini icra ederken, birtakım sorun ve ihtiyaçlarla boğuştuklarını da unutmamamız gerekir. Bunların en başında ebelik, tüm sağlık çalışanları gibi aşırı hassasiyet gerektiren bir meslek olmasına rağmen ülkemizde ne yazık ki aşırı iş yükü sorunuyla ezilmektedir. Bu yükün azaltılması için Sağlık Bakanlığının son yıllarda bazı adımlar attığı doğrudur. Ancak geçmişten gelen yanlış istihdam politikaları nedeniyle ebelik, Türkiye'de istihdam açığı en yüksek meslek gruplarından biri olmayı sürdürmektedir.

Bu açık bir an önce giderilerek ebelerimiz yoğun iş yükünden kurtulmalıdır. Böylece kutsal mesleklerini daha üstün moral ve motivasyonla yürüteceklerdir. Sağlık hizmetlerinin fedakar emekçisi ebelerimizin; çalışma ortamları, sosyal hayatları, ekonomik ve özlük hakları konularında da birtakım sorunları bulunmaktadır. Örneğin, çalıştıkları kurumlarda meslekleri ile örtüşmeyen bazı görevleri yapmaya zorlanmaktadırlar. Tüm hekim dışı personel gibi ebelerimizin yaşadığı döner sermaye ek ödeme adaletsizliği de bir an önce giderilmelidir. Mesleğinde ilerlemesi ve uzmanlaşması noktasında gerekli eğitim imkanları sağlanmalıdır. Şiddeti hak olarak gören çevrelerin saldırganlıklarını önleyecek, ebelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarına güven içinde çalışma ortamları sağlayacak yeterlilikte yasal ve fiziksel önlemler alınmalıdır. Ebelerimizi, çalışma hayatlarının yoğunluğu ile aile sorumlulukları arasında sıkışmaktan kurtaracak tedbirler alınmalı; bu çerçevede onlara 24 saat kreş hizmeti imkanı sağlanmalıdır. Sağlık-Sen, ebelerimizin yaşadığı sorunların çözüme kavuşması noktasında yürüttüğü sendikal mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürecektir. Bu düşüncelerle tüm ebelerimizin 21-28 Nisan 'Ebeler Haftası'nı kutluyor gerek mesleki yaşamlarında gerekse sosyal yaşamlarından huzur ve mutluluklar diliyoruz" dedi.