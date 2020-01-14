Sağlık-Sen teşkilat toplantısında bir araya geldi

İki günlük bir eğitim programı olarak gerçekleştirilen etkinlik düzenlenen İl divanıyla program sona erdi.

Düzenlenen programda eğitimci, yazar Refik Akten, ‘Geleceğe umutla bakmak' temalı sunumunu gerçekleştirmesinin ardından Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin ise sendikacılık hakkında bilgilendirmede bulundu.

İl Divanı açılış konuşmasında Manisa'da bürokrasi, STK'lar, medya, paydaş kurumlar ve siyaset ile birlikte, sağlık çalışanları, üyeler ve teşkilat mensupları adına hizmet üretirken, teşkilatın birlik ve beraberlik kimliğinden hiç bir şekilde taviz vermediğini ifade eden Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, “Sağlık Sen'in başarılı olması, genel merkezimizin misyon ve vizyonuna ulaşması noktasında da, Sağlık-Sen Manisa Şubesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmekten hiç yüksünmeyeceğiz. Bununla birlikte hakikat güneşine ulaşmak için, sendikamızın erdemliler hareketi olarak vermiş olduğu mücadeleye halel getirmeden gerektiğinde öz eleştiride bulunacak ve gerekli olduğuna inandığımız zamanlarda da faaliyetlerimizdeki eksikleri tartışacağız. Bu itibarla, bütün teşkilat mensuplarının hukukunun genel merkez yönetimine emanet ettiğimizi ifade ederken, geleceğimizi; emek ve alın teri temelinde, hak ve adalet çerçevesinde yükseltmek, sağlık çalışanlarının ve üyelerimizin sorunlarını çözmek ve bu millet için durmadan çalışmak adına gecemizi gündüzümüze katarak ter dökeceğimiz yeni bir faaliyet dönemi daha bizi bekliyor. Sağlık-Sen Manisa Şubesi olarak, kimliğine duyulan güven ve Allah'ın inayeti sayesinde, sağlık çalışanlarının beklentileri doğrultusunda ‘Önce hak, önce emek' dedirteceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi her anı ilgiyle, sosyal faaliyetlerle, eğitsel ve kültürel etkinliklerle, eylemlerle dolu, üretken, sağlam ve diri bir teşkilat olarak cevap vereceğiz." dedi.

"Sağlık çalışanları zor şartlar altında çalışıyor"

Sağlık-Sen Manisa Şubesinin düzenlediği İl Divan toplantısında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural ise, hakkaniyetten uzak döner sermaye sisteminin çalışma barışını zedelediğini belirterek sağlık çalışanlarının ayrıcalık değil adalet istediğini söyledi. Ayrıca sağlık çalışanlarının yoğun iş yükü nedeniyle sosyal hayatında sorunlar yaşadığına dikkat çeken Yusuf Dural, çalışanların aynı zamanda bir anne, baba, eş ve evlat olduklarının unutulmaması gerektiğini ifade etti. Sosyal hayatlarında yoğun iş yükü nedeniyle sağlık çalışanlarının telafisi zor sorunlar yaşadığını sözlerine ekleyen Dural, “180 saat normal mesai artı 180 saat nöbet olmak üzere 360 saat çalışan hiçbir meslek grubu yok. Sağlık çalışanları maalesef bu çalışma sürelerine maruz kalıyor ve ailelerine, sevdiklerine gereken zamanı ayıramıyor. Yoğun stres ve zor şartlar altında çalışan arkadaşlarımızın yüzde 60'ı ‘Daha iyi bir iş bulsam mesleğimi bırakırım' diyor. Severek işine başlayan ve fedakarlıklarla hepimizin takdirini toplayan sağlık çalışanlarımızın çalışma şartlarını bu tablo çok net ortaya koyuyor.” diye konuştu.

Toplantıya Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, çevre illerin şube başkanları, daire amirleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.