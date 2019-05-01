Sağlık Sen'den Manisa CBÜ'ye: “Üniversite yönetimi tarafsızlığını kaybetti”

Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi yönetiminin sendikalarına yönelik antidemokratik tutum ve sendikal hak ve özgürlüklerini engelleyici adımlar attığını belirterek, “31 Mart yerel seçimlerinden sonra ülke çapında Memur-Sen'e karşı yapılan baskı ve istifaların Manisa Celal Bayar Üniversitesinde de aynı şekilde olması düşündürücüdür” dedi.

Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Irgatoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde yönetim tarafından sendikamıza yönelik antidemokratik tutum ve davranışların, hukuki olmayan bir takım iş ve işlemlerin, demokratik ve sosyal hukuk devlet ilkesini hiçe saymak kaydıyla, sendikal hak ve özgürlükleri engellediği bahsini kamuoyuyla paylaşmıştık. Basın açıklamamıza karşı üniversite yetkililerinin yerine bir kaç gün önce bir sendikanın açıklama yapmış olması sendikamızın haklılığını ortaya koyarken, üniversite yönetiminin tarafsızlığını kaybettiği gerçeğini de gözler önüne sermiştir.Sağlık Sen'in misyonu gereği hem kurumların hem de sunulan hizmet kalitesinin birlikte değer bulacağı inancıyla çalışan ve üniversite için emek veren arkadaşlarımız, olan bitene anlam vermekte zorlanmaktadır. Birçok konunun yıllardır yetkililerle görüşülmüş olmasına rağmen, bugün çalışanların aynı konulardan dert yanıyor olması düşündürücüdür. Anlatmaya çalıştığımız tutumun son örneği 23 Nisan 2019 tarihinde yaşanmış ve akşam yemeği, gelmesi gereken saatten neredeyse iki saat sonra gelmiştir. Diyalog yolunun kapandığı düşüncesinde olan sendikamız bu durumu sosyal medya aracılığıyla paylaşarak hastalara ve personele geç gelen yemekle ilgili hastane yönetiminin dikkatini çekmek istemiştir. Yaklaşık 4 yıldır devam eden yemek problemi karşısında sendikamızın çözüm önerileri ve çalışanlarda oluşan beklentinin hastane ve üniversite yönetimi tarafından karşılık bulmaması sağlık çalışanlarını hayal kırıklığına uğratmıştır. Geldiğimiz noktada bu ve benzer konularda yönetim tarafından çözüme yönelik tatmin edici ve inandırıcı bir adım atılmamış olması, bugün sendikamıza karşı takınılan olumsuz tutumun da bir uzantısı olabileceği düşüncesini ortaya çıkarmaktadır. Diğer taraftan yaşanan bu talihsiz durum, hastanede yatmakta olan hastaların tedavi süreçlerini olumsuz yönde etkileyebileceği gibi, zaten zor şartlarda çalışan sağlık personelini de mağdur etmiştir. Yemeğin geç gelmesinden oluşan iş kaybı ve hizmetin gecikmesi de ayrıca değerlendirilmesi gereken bir vahamettir. Anlaşılıyor ki; üniversite hastanesi yönetimi, hem çalışanları hem de sağlık hizmetlerinden faydalan vatandaşları mağdur etmekten herhangi bir kaygı duymamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz”

Hastane yönetiminin sendika başkan yardımcısını makamına çağırdığını aktaran Irgatoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Sağlık Sen'in hastanedeki yönetim anlayışına itirazı neticesinde, sendikamız başkan yardımcısının hastane Başhekimi Emin Kurt tarafından makamına çağrılıp, birileri konuşması gerektiği için konuştuğunu belirttikten sonra ‘sen kaybedeceksin' şeklinde söylemlerde bulunması da izaha muhtaç bir ifadedir. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu çirkin yaklaşım 25 Nisan 2019 tarihinde üniversite rektörlüğüne yazıyla bildirilmesine rağmen, sendikamıza herhangi bir cevap ulaşmamıştır. Üyelerimizi istifaya zorlama ve sendikamıza üyeliklerin engellemesi ve sendikamızı itibarsızlaştıracak söylemlere karşı hastane yönetimini taraf olarak gören Sağlık Sen ve Memur Sen ailesine karşı rektörlüğün henüz müdahale etmemiş olması, bazı sorunların da paylaşılması gerekliliğini doğurmuştur. Gelinen süreçte uzun yıllardır görev yapan, liyakat sahibi, işinde ehil ve sendikamız üyesi aralarında servis sorumlusu olan arkadaşlarımızın de yer aldığı üyelerimizin görev yerleri değiştirilmiştir. Yönetim tarafından benzer gerekçelerde ve benzer pozisyondaki kişilerle ilgili ise görevden alınma ya da yer değişikliği gibi herhangi bir işlem olmadığına defalarca şahit olduk. Yaşanan sıkıntıları dile getiren sendikamız dikkate alınmamış, bugüne kadarki gelişmeler sonucunda üyelerimiz çalışma alanlarındaki taleplerinin sırf sendikamıza üye oldukları gerekçesiyle dikkate alınmadığını düşünmeye başlamışlardır. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi başta olmak üzere, Rektör Yardımcısı Dr. Bilal Gümüş ile yapılan görüşmeler ve sendika idari kurullarında bizzat takipçisi olduğumuz ve üniversite kayıtlarında da bulunan; yemek hizmeti hakkındaki talepler, döner sermaye paylarının adil ve eşit dağılımı, hemşire eksikliği konularının çözülmesi gibi bugüne kadar dile getirdiğimiz birçok sorun, çözüleceği ifade edilmesine rağmen olumlu yönde herhangi bir gelişme olmamıştır”

“Üniversite yönetimini buradan uyarıyoruz”

Hastane yönetiminin haksız rekabete sebep olan çalışmalar içinde olduğunu iddia eden Irgatoğlu, “Üye bilgilerinin zamanından önce sızdırılarak haksız rekabete sebep olan, yeni işe başlayan personele habersizce işe başlama evraklarıyla birlikte sendika üye formu imzalatılmasına kadar hastanede uygulanan adaletsizliğin Tıp Fakültesi dekanlığında da gerçekleştirilmemesi için bizi duymak istemeyen üniversite yönetimini buradan uyarıyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ülke çapında Memur-Sen'e karşı yapılan baskı ve istifaların Manisa Celal Bayar Üniversitesinde de aynı şekilde olması düşündürücüdür. Ülkemizin en büyük STK'sı olarak hayra motor, şerre fren olmayı şiar edinen Memur-Sen ailesine karşı tüm üniversite yönetiminin hasmı hane bir tutuma sahip olduğunu gelişmelerden anlamış bulunuyoruz. Bugün, üniversite yönetiminin Sağlık-Sen in yetkiyi kaybetmesi için taraf olduğu ortadadır. Üyelerimizin ve yetkisi gasp edilmeye çalışılan sendikamızın haklarının ısrarlı takipçisi olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Sesimize kulak vermeyen, sendikamıza karşı bu hasmı hane tutumu görmezden gelerek yapılanları farklı gerekçelerle algılamaya çalışan üniversite yönetimini ve Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi'yi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Acaba yaptığımız açıklamalara geçen hafta olduğu gibi yine malum sendikamı başhekim ve rektör adına cevap verecektir merak ediyoruz. Yasalar çerçevesinde sendikal çalışmalarımızı artan bir hızla devam ettireceğimizin taraflarca bilinmesini isteriz” ifadeleriyle açıklamalarına son verdi.