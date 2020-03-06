İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlıkçılar Alaşehir'de buluştu

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr.

Necip Yemenici başkanlığında Alaşehir'de Sağlık Müdürleri Toplantısı yapıldı.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Necip Yemenici başkanlığında Sağlık Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi. Alaşehir Devlet Hastanesi toplantı salonunda yapılan toplantıda genel çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda konuşan Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Güngör, "Alaşehir'de sağlıkçı arkadaşlarımızı ağırlamaktan mutlu olduk. Alaşehir Devlet Hastanesi başhekimi Op.Dr. Kadir Gem başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz" dedi.


Toplantı hakkında bilgi veren Manisa İl Sağlık Müdürü, Dr. Necip Yemenici, "Her ay düzenli olarak ilçelerde yapılan il değerlendirme toplantısını bu ay Alaşehir'de yaptık. Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü bize çok güzel bir ev sahipliği yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü İl Değerlendirme Toplantımızda ilçelerimizde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları değerlendirildi. Anne ve bebek bakımları, bebek ölümlerinin azaltılması, kanser taramalarının artırılması ve daha fazla kişiye ulaşılması gibi konuları değerlendirdik. Alaşehir Devlet Hastanesi'nde yeni göreve başlayan başta başhekim Op. Dr. Kadir Gem olmak üzere tüm yeni yönetime başarılar diliyoruz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.