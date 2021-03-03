Sağlıkçılar aşılamada sınır tanımıyor

Kıbrıs Gazisi iken vefat eden İbrahim Uzkanlı'nın 67 yaşındaki eşi Safiye Uzkanlı'ya da Covid 19 aşışı vuruldu.

Manisa Yunusemre'ye bağlı Yuntdağı bölgesinde bulunan 52 mahallede ikamet eden ve çeşitli sebeplerden dolayı Covid-19 aşısı yaptıramayan 65 yaş üstü vatandaşlara aşı yapıldı. Manisa Büyükşehir Muhtarlar Derneği ile Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimliği iş birliğiyle yapılan aşı uygulamasında, mahalle muhtarlarınca tespit edilen 65 yaş üstü vatandaşlara ulaşıldı. Manisa Büyükşehir Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı, Davutlar Mahallesi Muhtarı Arif Gerçek, “Yuntdağı bölgesinde bulunan, kendi mahallem olan Davutlar da dahil olmak üzere 52 mahallede tespit ettiğimiz, Covid 19 aşısı yaptıramayan 65 yaş üstü vatandaşımıza aşı yapıldı. Merkezefendi Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri biriminin desteği ile aşıya ulaşma imkanı bulamayan 65 yaş üstü çoğu engelli vatandaşlarımızı aşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlık Bakanımıza ve Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimimize teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Gazi eşine vefa

Kıbrıs Gazisi iken vefat eden İbrahim Uzkanlı'nın eşi 67 yaşındaki Safiye Uzkanlı'ya da Covid 19 aşışı vuruldu. Aşısı vurulan Uzkanlı, sağlık ekiplerine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.