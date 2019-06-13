Sağlıkçılar kep fırlattı

Selendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 26. dönem mezun olan 90 öğrenci mezun olmanın sevincini kep fırlatarak yaşadı.

Selendi'de en fazla öğrenci kapasitesine sahip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknikerliği bölümü öğrencileri düzenlenen törende kep fırlatarak mezun oldu. Öğrencilerin mezuniyet heyecanına okul Müdürü Mustafa Dede, okul idarecileri, öğretmenler ve aileleri de ortak oldu. Selendi kapalı düğün salonunda yapılan mezuniyet gününe İlçe Kaymakamı Can Atak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, Okul Müdürü Mustafa Dede, müdür yardımcıları, öğretmenler ile çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Okul Müdürü Mustafa Dede bir konuşma gerçekleştirdi. Dede konuşmasında, "Bugün sizin için çok farklı bir anlam taşıyor, yaşamınızın bir dönemini kapatıyor, yeni bir dönemin başlangıcını yapıyorsunuz. Yaşamdan, zorluklardan ve çok çalışmaktan korkmayın. Devletimizin sıcak elini güzel ülkemizin ücra köşelerine ulaşmasına aracı olun, kimsesizlerin kimsesi olun çalışmaktan korkmayın, zorluklarla mücadele etme gücünü hiçbir zaman kaybetmeyin. Doğru bildiklerinizi başkaları ile paylaşmaktan asla çekinmeyin. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği akla ve bilime dayalı çağdaş uygarlık yolunda aydınlık yarınlar için sağlıkçı kimliğinizi onur duyarak taşımanız ümidiyle sizleri yeni hayatınıza sevgiyle ve dualarla uğurluyoruz. " dedi.

Yapılan konuşmanın ardından mezun olan öğrenciler sahneye davet edildi. Son sınıf öğrencileri 11. sınıf öğrencilerine Türk Bayrağı ve okul flamasını teslim etti. And içen öğrenciler daha sonra havaya kep fırlatarak mezuniyetlerini kutladı. Öğrencilere geçici mezuniyet belgelerinin verilmesi, dereceye giren öğrencilere plaket verilmesinin ardından, müzik eşliğinde yöresel oyunları oynayıp halay çeken öğrenciler programı İzmir Marşını söyleyerek tamamladı.

Okul Aile Birliği tarafından öğrencilere ve gelen misafirlere tavuklu ve nohutlu pilav ile ayran ikramında bulundu.